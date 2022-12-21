Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Червиченко: «Роналду – черт. Если он и поздравит Месси, то не от души, а ради пиара»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, должен ли нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поздравить Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

    «Должен ли Роналду поздравить Месси? Да он чeрт. Я болел за Месси и очень хотел, чтобы он закрепил своe величие, чтобы вопрос о том, кто более великий, был снят. Очень рад, что всe так и произошло. Теперь на вершине находится нормальный парень, трудяга с приятным лицом.

    Думаю, что личная самовлюблeнность никогда не позволит Роналду поздравить Месси. Но вокруг таких людей есть куча прилипал вроде пиарщиков, которые за неимоверные деньги дают нормальные и идиотские советы. Возможно, они и заставят Роналду это сделать.

    Однако я уверен, что если и поздравит, то не от души, а исключительно для пиара», — сказал Червиченко.

    • Месси в финале сделал дубль.
    • Игрок стал лучшим на ЧМ-2022.
    • Аргентина выиграла ЧМ впервые с 1986 года.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Семин назвал лучшего футболиста в мире: «Он много работает на команду» 2
    «У него больше таланта». Чемпион Формулы-1 Ферстаппен сравнил Месси и Роналду 1
    Сакки: «Теперь вся Аргентина у ног Месси. Я расплакался, когда он поднимал кубок мира»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11