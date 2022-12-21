Червиченко: «Роналду – черт. Если он и поздравит Месси, то не от души, а ради пиара»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, должен ли нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поздравить Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

«Должен ли Роналду поздравить Месси? Да он чeрт. Я болел за Месси и очень хотел, чтобы он закрепил своe величие, чтобы вопрос о том, кто более великий, был снят. Очень рад, что всe так и произошло. Теперь на вершине находится нормальный парень, трудяга с приятным лицом.

Думаю, что личная самовлюблeнность никогда не позволит Роналду поздравить Месси. Но вокруг таких людей есть куча прилипал вроде пиарщиков, которые за неимоверные деньги дают нормальные и идиотские советы. Возможно, они и заставят Роналду это сделать.

Однако я уверен, что если и поздравит, то не от души, а исключительно для пиара», — сказал Червиченко.

Месси в финале сделал дубль.

Игрок стал лучшим на ЧМ-2022.

Аргентина выиграла ЧМ впервые с 1986 года.

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