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  • Червиченко: «Роналду – черт. Если он и поздравит Месси, то не от души, а ради пиара»

Червиченко: «Роналду – черт. Если он и поздравит Месси, то не от души, а ради пиара»

21 декабря 2022, 17:26
5

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, должен ли нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поздравить Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

«Должен ли Роналду поздравить Месси? Да он чeрт. Я болел за Месси и очень хотел, чтобы он закрепил своe величие, чтобы вопрос о том, кто более великий, был снят. Очень рад, что всe так и произошло. Теперь на вершине находится нормальный парень, трудяга с приятным лицом.

Думаю, что личная самовлюблeнность никогда не позволит Роналду поздравить Месси. Но вокруг таких людей есть куча прилипал вроде пиарщиков, которые за неимоверные деньги дают нормальные и идиотские советы. Возможно, они и заставят Роналду это сделать.

Однако я уверен, что если и поздравит, то не от души, а исключительно для пиара», — сказал Червиченко.

  • Месси в финале сделал дубль.
  • Игрок стал лучшим на ЧМ-2022.
  • Аргентина выиграла ЧМ впервые с 1986 года.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель Роналду Криштиану Червиченко Андрей
Комментарии (5)
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ursosan
1671634547
Может и грубовато, но в целом я согласен
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mihail200606
1671637644
В целом то прав.но я думаю,кристина все таки поздравит...выждет паузу,и как нибудь это все таки сделает
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Soccerdealer63
1671647279
По мнению Червиченко, Месси - "трудяга с приятным лицом"???))) Ну... насчёт лица.... дело, как говорится , вкуса))) Сам-то Червиченко явно мордой не блещет...И вкусы у него... специфические... А вот насчёт трудяг.. Это надо ещё посмотреть, кто из двоих... РЕАЛЬНО ВСЕГО ТРЕНИРОВКАМИ ДОБИЛСЯ, А КОГО БОЖЕНЬКА В ЛОБ КЛЮНУЛ ПРИ РОЖДЕНИИ))) Я как раз о том, что Месси - урождённый гений! Его манера игры и техника, телосложение и прочая..."тренировками" не достигаются... Низкий центр тяжести... Невысокий рост,коротенькие ножки... Любому футболисту даже среднегороста очень трудно с такими коротышками... чего они там у земли накрутят, пока ты тут наверху ворон считаешь?)))
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DOCTOR PENALTY
1671651283
Идиот толстожопый.
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Bozigit
1671678108
По больше позитива
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