Белоус: «Россию в Азиатской конфедерации никто не ждет»

Бывший руководитель «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус считает, что РФС не должен переходить в АФК.

— Сейчас есть возможность сделать революцию в нашем футболе. В ближайшие несколько лет российские команды не будут участвовать в международных играх.

Подрастает способная молодежь. Ею надо заниматься. Надо ее готовить, чтобы к тому времени, когда мы вернемся, у нас были футболисты, способные выдерживать конкуренцию.

— Верите, что Россия вернется в лоно европейского футбола, или могут быть варианты?

— Другого пути, на мой взгляд, нет. Россия – европейская страна, какие бы препоны нам ни ставили. И Европе плохо без России, и нам похвастать нечем.

— Разговоры про возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола ведутся для отвода глаз?

— Думаю, да. Во-первых, нас там никто не ждет. ФИФА нас отстранила, Азиатская конфедерация входит в ФИФА, так что решение в силе. Во-вторых, Азия в плане футбола значительно менее привлекательная, чем Европа. Совсем другие финансы, уровень команд, конкуренции и расстояния.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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