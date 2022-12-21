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    Иранский футболист изобразил повешение, празднуя гол, в знак протеста против казней в стране

    Полузащитник «Санат Нафт» Мейсам Тохидаст во время празднования гола в матче чемпионата Ирана изобразил жест, напоминающий повешение.

    Иранец таким образом выразил протест против массовых казней в стране.

    Ранее из-за участия в массовых протестах к смертной казни в Иране был приговорен бывший футболист иранского «Трактора» Амир Наср-Азадани.

    • Протесты в Иране проходят с сентября.
    • Причиной стала смерть Махсы Амини после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.
    • По информации СМИ, женщину избивали.

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    Источник: твиттер Холли Дагрес

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