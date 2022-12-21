Иранский футболист изобразил повешение, празднуя гол, в знак протеста против казней в стране

Полузащитник «Санат Нафт» Мейсам Тохидаст во время празднования гола в матче чемпионата Ирана изобразил жест, напоминающий повешение.
Иранец таким образом выразил протест против массовых казней в стране.
Ранее из-за участия в массовых протестах к смертной казни в Иране был приговорен бывший футболист иранского «Трактора» Амир Наср-Азадани.
- Протесты в Иране проходят с сентября.
- Причиной стала смерть Махсы Амини после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.
- По информации СМИ, женщину избивали.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: твиттер Холли Дагрес