Фанаты сборной Аргентиной качают на руках болельщика в инвалидной коляске

В Буэнос-Айресе состоялся чемпионский парад сборной Аргентины.

Спустя некоторое время после начала парада игроков эвакуировали на вертолетах на базу национальной команды из-за невозможности проезда автобуса и трудностей с обеспечением общественного порядка.

Во время парада фанаты сборной Аргентины качали на руках болельщика в инвалидной коляске. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На улицы столицы Аргентины вышли 4 миллиона человек.

Примечательно, что население Буэнос-Айреса насчитывает около 3 миллионов человек.

В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Аргентинцы впервые с 1986 года стали чемпионами мира.

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