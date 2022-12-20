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    Сорокин: «Россия хочет играть со всеми – это с нами не хотят»

    Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин заявил о готовности российских команд играть с любыми соперниками.

    «Не от нас зависит, потому что мы хотим играть со всеми – это с нами не хотят. Это работает, как маховик, так что понадобится какое-то время.

    Уж очень много сейчас озлобленных настроений», – сказал Сорокин.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    https://www.championat.com/football/news-4934239-aleksej-sorokin-rossiya-hochet-igrat-so-vsemi-eto-s-nami-ne-hotyat.html?utm_source=copypaste

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    Источник: «Чемпионат»

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