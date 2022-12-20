Сорокин: «Россия хочет играть со всеми – это с нами не хотят»

Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин заявил о готовности российских команд играть с любыми соперниками.

«Не от нас зависит, потому что мы хотим играть со всеми – это с нами не хотят. Это работает, как маховик, так что понадобится какое-то время.

Уж очень много сейчас озлобленных настроений», – сказал Сорокин.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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https://www.championat.com/football/news-4934239-aleksej-sorokin-rossiya-hochet-igrat-so-vsemi-eto-s-nami-ne-hotyat.html?utm_source=copypaste