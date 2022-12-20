Стало известно, когда Месси сможет сыграть за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получит мини-отпуск после победы на ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

35-летний футболист будет отдыхать не менее десяти дней.

Ожидается, что он сможет сыграть за парижан не ранее середины января.

Месси с Аргентиной выиграл ЧМ-2022 в воскресенье, победив Францию в серии пенальти.

Он оформил дубль в финале. Его признали лучшим игроком турнира.

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