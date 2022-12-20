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    Аленичев считает, что Месси сможет принести пользу сборной Аргентины на ЧМ-2026

    Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

    «Скалони не исключил, что через четыре года Месси выступит на еще одном ЧМ. Вполне допускаю. Бегать по 12 километров, как вингерам или опорникам, ему не нужно, для забитых мячей и голевых передач хватает и шести.

    Парень он явно режимный, так что и в 40 лет будет приносить пользу. Болельщики не откажутся полюбоваться его игрой еще несколько лет.

    Другое дело, что к тому моменту уже не у Лео окажется статус главного волшебника мирового футбола. Появятся новые герои. Но это — жизнь. Она не терпит пустоты», – заявил Аленичев.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
    • Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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