Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Аленичев назвал сборную, которая показала «футбол будущего» на ЧМ-2022

    Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о ЧМ-2022.

    «Лучший прообраз футбола будущего мы видели в исполнении Аргентины. Тут и контроль мяча, но с продвижением вперед, и скоростные комбинации, и красивые голы, и приличный уровень оборонительных компонентов – прессинг, контрпрессинг, отбор один в один.

    Даже после поражения от Садовской Аравии на старте полагал, что «Альбиселесте» по силам дотянуться до трофея – из-за одной локальной неудачи потенциал все равно никуда не делся.

    К тому же Месси и Скалони в тот момент еще больше сплотили коллектив, создав идеальную атмосферу. Люди бились друг за друга и за тренера – это бросалось в глаза», – заявил Аленичев.

    • Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 в серии пенальти.
    • У аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, еще один гол забил Анхель Ди Мария. У французов хет-трик сделал Килиан Мбаппе.
    • Аргентина стала чемпионом мира в 3-й раз в истории и впервые с 1986 года.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Стало известно, когда Месси сможет сыграть за «ПСЖ»
    Месси и еще четыре игрока сборной Аргентины едва не упали с крыши автобуса на чемпионском параде
    Аленичев считает, что Месси сможет принести пользу сборной Аргентины на ЧМ-2026
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +485

      Alejandrrro 1 час назад

      И много пенальти после нырков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66813

      portero 1 час назад

      Всё что написал это к первому тайму, во втором последовал провал от тренера Аргентины (к 60 минуте следовало сделать замены и поменять тактику)....
      Понятно было что часть игроков устанет и будет беда, 5 замен меняй игроков укрепляй оборону, но вместо этого бестолочь Лаутаро (это просто ноль весь ЧМ) и бестолковый Акунья (может установку тренера выполняли????)....
      Замены провальные, игроки вышедшие бестолково играли, что это тренер что-то сделал не так, Дешам выпустил таранных макак, судья не свистит весь первый тайм толчки захваты руками и прочие грязные нарушения, но игроки аргентины падают по привычки от толчков и ждут свистка....
      Это ошибка тренера, после первого тайма он ждал финального свистка!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11