Аленичев назвал сборную, которая показала «футбол будущего» на ЧМ-2022

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о ЧМ-2022.

«Лучший прообраз футбола будущего мы видели в исполнении Аргентины. Тут и контроль мяча, но с продвижением вперед, и скоростные комбинации, и красивые голы, и приличный уровень оборонительных компонентов – прессинг, контрпрессинг, отбор один в один.

Даже после поражения от Садовской Аравии на старте полагал, что «Альбиселесте» по силам дотянуться до трофея – из-за одной локальной неудачи потенциал все равно никуда не делся.

К тому же Месси и Скалони в тот момент еще больше сплотили коллектив, создав идеальную атмосферу. Люди бились друг за друга и за тренера – это бросалось в глаза», – заявил Аленичев.

Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 в серии пенальти.

У аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, еще один гол забил Анхель Ди Мария. У французов хет-трик сделал Килиан Мбаппе.

Аргентина стала чемпионом мира в 3-й раз в истории и впервые с 1986 года.

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