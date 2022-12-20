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  • Аленичев назвал сборную, которая показала «футбол будущего» на ЧМ-2022

Аленичев назвал сборную, которая показала «футбол будущего» на ЧМ-2022

20 декабря 2022, 12:23
4

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о ЧМ-2022.

«Лучший прообраз футбола будущего мы видели в исполнении Аргентины. Тут и контроль мяча, но с продвижением вперед, и скоростные комбинации, и красивые голы, и приличный уровень оборонительных компонентов – прессинг, контрпрессинг, отбор один в один.

Даже после поражения от Садовской Аравии на старте полагал, что «Альбиселесте» по силам дотянуться до трофея – из-за одной локальной неудачи потенциал все равно никуда не делся.

К тому же Месси и Скалони в тот момент еще больше сплотили коллектив, создав идеальную атмосферу. Люди бились друг за друга и за тренера – это бросалось в глаза», – заявил Аленичев.

  • Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 в серии пенальти.
  • У аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, еще один гол забил Анхель Ди Мария. У французов хет-трик сделал Килиан Мбаппе.
  • Аргентина стала чемпионом мира в 3-й раз в истории и впервые с 1986 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Аргентина Аленичев Дмитрий
Комментарии (4)
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portero
1671528773
Всё что написал это к первому тайму, во втором последовал провал от тренера Аргентины (к 60 минуте следовало сделать замены и поменять тактику).... Понятно было что часть игроков устанет и будет беда, 5 замен меняй игроков укрепляй оборону, но вместо этого бестолочь Лаутаро (это просто ноль весь ЧМ) и бестолковый Акунья (может установку тренера выполняли????).... Замены провальные, игроки вышедшие бестолково играли, что это тренер что-то сделал не так, Дешам выпустил таранных макак, судья не свистит весь первый тайм толчки захваты руками и прочие грязные нарушения, но игроки аргентины падают по привычки от толчков и ждут свистка.... Это ошибка тренера, после первого тайма он ждал финального свистка!!!!
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Alejandrrro
1671529548
И много пенальти после нырков
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