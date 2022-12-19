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    «Лично я болел за одного человека». Президент «Урала» Иванов – о финале ЧМ-2022

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о том, что сборная Аргентины стала чемпионом мира, победив в финале Францию.

    «Думаю, не только у меня сложилось впечатление, что игра была великолепной и достойной финала.

    Лично я в этом матче болел за одного человека. Очень хотелось, чтобы Лео Месси всe-таки стал чемпионом мира.

    И теперь я доволен, что он не только добился этого, но и стал лучшим игроком турнира.

    Месси вeл аргентинскую сборную к победам и проявил себя действительно сильнейшим футболистом мира. Он очень много сделал для команды», – сказал Иванов.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

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    Источник: Vprognoze.ru

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