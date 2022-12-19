«Лично я болел за одного человека». Президент «Урала» Иванов – о финале ЧМ-2022

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о том, что сборная Аргентины стала чемпионом мира, победив в финале Францию.

«Думаю, не только у меня сложилось впечатление, что игра была великолепной и достойной финала.

Лично я в этом матче болел за одного человека. Очень хотелось, чтобы Лео Месси всe-таки стал чемпионом мира.

И теперь я доволен, что он не только добился этого, но и стал лучшим игроком турнира.

Месси вeл аргентинскую сборную к победам и проявил себя действительно сильнейшим футболистом мира. Он очень много сделал для команды», – сказал Иванов.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира.

Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно