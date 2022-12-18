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    «Что-то между божественным и человеческим». Червиченко – о Месси

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на победу сборной Аргентины в финале чемпионата мира-2022 против Франции.

    «Конечно, Лионель Месси – король. Даже не король — что-то между божественным и человеческим. Где-то посередине», – сказал Червиченко.

    • Аргентина победила по пенальти в финале Францию.
    • Команда взяла ЧМ впервые с 1986 года.
    • Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Канаде, Мексике.

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    Источник: «Чемпионат»

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