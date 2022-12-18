«Этот финал лучший в истории футбола». Зареме понравился матч Аргентина – Франция

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась впечатлениями от финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

«Однозначно, этот финал лучший в истории футбола. Криштиану Роналду без трофея, а Лионель Месси доказал свой класс, золотой мяч снова его. Франции просто не повезло.

Отыграться с 0:2 – это характер великих. Драматично, что травмирован Карим Бензема. Но у Франции есть молодые игроки, например, Кристофер Нкунку, так что следующий чемпионат будет захватывающим. Больно, что совсем недавно такие футбольные праздники проходили в России, а теперь все как на другой планете», – сказала Зарема.

Аргентина победила по пенальти.

Команда взяла ЧМ впервые с 1986 года.

Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Канаде, Мексике.

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