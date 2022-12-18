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    «Этот финал лучший в истории футбола». Зареме понравился матч Аргентина – Франция

    Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась впечатлениями от финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

    «Однозначно, этот финал лучший в истории футбола. Криштиану Роналду без трофея, а Лионель Месси доказал свой класс, золотой мяч снова его. Франции просто не повезло.

    Отыграться с 0:2 — это характер великих. Драматично, что травмирован Карим Бензема. Но у Франции есть молодые игроки, например, Кристофер Нкунку, так что следующий чемпионат будет захватывающим. Больно, что совсем недавно такие футбольные праздники проходили в России, а теперь все как на другой планете», — сказала Зарема.

    • Аргентина победила по пенальти.
    • Команда взяла ЧМ впервые с 1986 года.
    • Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Канаде, Мексике.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4715

      neveldomha 32 минуты назад

      Кроме двух последних чемпионатов мира, эта курица других не видела.

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      Рейтинг: +2225

      Ловкий Бубен 37 минут назад

      Ну слава богу , я думал ей не понравится..

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      Рейтинг: +12

      oarstxo 1 час назад

      Кто такая это зарема? Этот сайт ей принадлежит??

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      Рейтинг: +2271

      serglider 1 час назад

      Ну, наконец-то! Заремы тут только и не хватало))) Странно, что Федун успел написать то же самое раньше ее)))

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      Рейтинг: +627

      garet12222 1 час назад

      Сходите на рынок, там полно хабалок, не имеющих отношения к футболу, и узнайте их мнение о матче.

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