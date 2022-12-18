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  • «Этот финал лучший в истории футбола». Зареме понравился матч Аргентина – Франция

«Этот финал лучший в истории футбола». Зареме понравился матч Аргентина – Франция

18 декабря 2022, 22:17
8

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась впечатлениями от финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

«Однозначно, этот финал лучший в истории футбола. Криштиану Роналду без трофея, а Лионель Месси доказал свой класс, золотой мяч снова его. Франции просто не повезло.

Отыграться с 0:2 – это характер великих. Драматично, что травмирован Карим Бензема. Но у Франции есть молодые игроки, например, Кристофер Нкунку, так что следующий чемпионат будет захватывающим. Больно, что совсем недавно такие футбольные праздники проходили в России, а теперь все как на другой планете», – сказала Зарема.

  • Аргентина победила по пенальти.
  • Команда взяла ЧМ впервые с 1986 года.
  • Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Канаде, Мексике.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Аргентина Франция Салихова Зарема
Комментарии (8)
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garet12222
1671391212
Сходите на рынок, там полно хабалок, не имеющих отношения к футболу, и узнайте их мнение о матче.
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serglider
1671391279
Ну, наконец-то! Заремы тут только и не хватало))) Странно, что Федун успел написать то же самое раньше ее)))
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oarstxo
1671392675
Кто такая это зарема? Этот сайт ей принадлежит??
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Ловкий Бубен
1671394300
Ну слава богу , я думал ей не понравится..
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neveldomha
1671394558
Кроме двух последних чемпионатов мира, эта курица других не видела.
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Ловкий Бубен
1671399152
Аргентина провела чемпионский матч ! Настоящие чемпионы ! Красивая игра !
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SPACE TRUCKIN
1671399679
ну был трэш конечно....я ставил на Аргентину в баре 2:1,но выиграл всё равно 4 по 0,5....всё таки праздничное настроение было...
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zigbert
1671456047
Финал и должен быть таким. Это не рядовая игра. Силы обеих команд были равны но уставшие игроки продолжали искать счастье у чужих ворот. На поле разыгралась настоящая драма.
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