«Лучший финал в истории. Месси – король футбола». Каррера – о матче Аргентина – Франция

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил финал чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

«Это просто незабываемо, грандиозный матч, у меня нет слов. Это был лучший финал в истории. Лионель Месси – король футбола. Никто не сможет поспорить с этим», – сказал Каррера.

Аргентина победила по пенальти.

Команда взяла ЧМ впервые с 1986 года.

Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Канаде, Мексике.

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