Месси сравнялся с Пеле по голам на чемпионатах мира

В эти минуты проходит финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.
Счет в игре открыл капитан аргентинцев Лионель Месси. Он реализовал пенальти на 23-й минуте.
Это 12-й гол Месси на чемпионатах мира. По этому показателю он сравнялся с Пеле.
- Месси забил шестой гол на ЧМ-2022 и вышел на первое место в гонке бомбардиров.
- «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Франция.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получи фрибет 2000 рублей и ставь на ЧМ-2022
Источник: «Бомбардир»