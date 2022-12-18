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    Месси сравнялся с Пеле по голам на чемпионатах мира

    В эти минуты проходит финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

    Счет в игре открыл капитан аргентинцев Лионель Месси. Он реализовал пенальти на 23-й минуте.

    Это 12-й гол Месси на чемпионатах мира. По этому показателю он сравнялся с Пеле.

    • Месси забил шестой гол на ЧМ-2022 и вышел на первое место в гонке бомбардиров.
    • «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Франция.

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    Источник: «Бомбардир»

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