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    «Давайте возьмем третью звезду!». Зидан – сборной Франции перед финалом ЧМ-2022

    Бывший игрок сборной Франции Зинедин Зидан обратился к команде перед финалом чемпионата мира-2022 против Аргентины.

    «Финал чемпионата мира – это детская мечта. Давайте возьмем третью звезду! Вперед, Франция!» – написал Зидан в социальной сети.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
    • Матч начнется в 18:00 по Москве.
    • Место проведения – стадион «Лусаил Иконик» (Катар).

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    Источник: «Бомбардир»

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