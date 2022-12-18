«Давайте возьмем третью звезду!». Зидан – сборной Франции перед финалом ЧМ-2022

Бывший игрок сборной Франции Зинедин Зидан обратился к команде перед финалом чемпионата мира-2022 против Аргентины.

«Финал чемпионата мира – это детская мечта. Давайте возьмем третью звезду! Вперед, Франция!» – написал Зидан в социальной сети.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Матч начнется в 18:00 по Москве.

Место проведения – стадион «Лусаил Иконик» (Катар).

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получи фрибет 2000 рублей и ставь на ЧМ-2022