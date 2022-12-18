Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о предстоящем финале чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

«Лионель Месси предстоит сыграть самый важный матч в карьере, как и всем футболистам сборной Аргентины. На первый план выйдет то, как они подойдут к матчу психологически и восстановятся после полуфинала.

Месси заслужил выиграть чемпионат мира. Он величайший футболист в истории. И то, как он проводит этот чемпионат мира, тому лишнее подтверждение», – сказал Габулов.

Аргентина и Франция встретятся сегодня.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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