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    «Самый важный матч в карьере Месси». Габулов – о финале ЧМ-2022

    Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о предстоящем финале чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

    «Лионель Месси предстоит сыграть самый важный матч в карьере, как и всем футболистам сборной Аргентины. На первый план выйдет то, как они подойдут к матчу психологически и восстановятся после полуфинала.

    Месси заслужил выиграть чемпионат мира. Он величайший футболист в истории. И то, как он проводит этот чемпионат мира, тому лишнее подтверждение», – сказал Габулов.

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    Источник: «Чемпионат»

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