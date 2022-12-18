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    Спаллетти назвал главное достоинство Хвичи

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о «фишке» вингера Хвичи Кварацхелии.

    «Его главное достоинство – умение атаковать соперника, уходить в центр и наносить удар по воротам.

    Он очень хорошо чувствует ситуацию и умеет находить такие траектории и ходы, которые нелегко прочитать», – заявил Спаллетти.

    • В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
    • «Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.
    • Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: Sky Sport Italia

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