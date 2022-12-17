На финале ЧМ-2022 фанатов Аргентины будет в 8 раз больше, чем французских болельщиков

Появились данные об ожидаемой посещаемости на финальном матче ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.
- Игра пройдет на стадионе «Лусаил Иконик».
- Его вместимость – 80 тысяч человек.
По информации L’Equipe, на финал прибудут 50 тысяч фанатов команды Аргентины и 6 тысяч болельщиков из Франции.
- Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.
- Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник: L’Equipe