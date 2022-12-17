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    На финале ЧМ-2022 фанатов Аргентины будет в 8 раз больше, чем французских болельщиков

    Появились данные об ожидаемой посещаемости на финальном матче ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

    • Игра пройдет на стадионе «Лусаил Иконик».
    • Его вместимость – 80 тысяч человек.

    По информации L’Equipe, на финал прибудут 50 тысяч фанатов команды Аргентины и 6 тысяч болельщиков из Франции.

    • Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.
    • Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 09:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +912

      ScarlettOgusania 1 час назад

      У французских болельщиков впереди долгая зима, надо копить на оплату ЖКХ)) а игру можно и по телеку посмотреть

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