«Енисей» намерен вернуться в РПЛ и закрепиться там

Руководство «Енисея» хочет видеть команду в РПЛ. Для этого клуб планирует вернуть на пост тренера Вадима Гаранина.

«В Красноярске без ума от Гаранина, при котором «Енисей» выдал разрывную весну и впервые дошел до полуфинала Кубка России, а, во-вторых (хотя, наверное, во-первых), в клубе, видимо, считают, что штаб Гаранина сильнее, чем штаб Артема Горлова. В Красноярске смотрят в будущее с прицелом на РПЛ и сохранение там прописки», – сообщил источник.

«Енисей» идет на 4-м месте в Первой лиге после 20 туров.

Гаранин возглавлял команду до лета 2022 года. Его сменил как раз Горлов.

«Енисей» выступал в РПЛ в сезоне-2017/18.

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