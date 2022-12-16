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  • РФС опубликовал повестку ближайшего исполкома. На нем обсудят переход в Азию

РФС опубликовал повестку ближайшего исполкома. На нем обсудят переход в Азию

16 декабря 2022, 20:23
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Пресс-служба РФС обнародовала повестку ближайшего заседания исполкома. Оно состоится 23 декабря.

  • Как и анонсировал президент РФС Александр Дюков, будет обсужден вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (пункт 8 повестки).

Стратегические вопросы

1. О Программе развития дошкольного футбола.

2. О Программе развития мини-футбола (футзала).

3. Об изменении системы и формата отдельных Всероссийских соревнований по футболу (реформа ЮФЛ).

4. О реформе компенсационных выплат и выплат по механизму солидарности.

5. Об особенностях участия клубов в любительских соревнованиях РФФ и МРО.

Операционные вопросы

6. О программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2023 год. О внесении изменений в программы оказания финансовой помощи на 2021 и 2022 годы.

7. Об утверждении новых редакций Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации (ред. 6.0, 2022) и Правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов в Российской Федерации.

Административные вопросы

8. Об участии РФС в иных организациях.

9. О замене юридического лица – участника Первенства России по футболу среди команд клубов Второй Лиги.

10. Об утверждении годовой сметы (бюджета) РФС на 2023 год и прогноза годовой сметы (бюджета) РФС на 2024 год.

11. Разное.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (2)
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serglider
1671221228
Какой смысл лезть в Азию? Если ФИФА наложила санкции на Россию, на ЧМ нам путь будет все равно закрыт, азиатские клубные кубки, по аналогии с еврокубками, я так понимаю, не разыгрываются. Лиги Азии то же нет, как и кубка Азии... При этом, когда с Украиной все утрясется, мы будем вне европейского футбола? По ходу, мы движемся по пути меньшего сопротивления, целенаправленно двигаясь в футбольный анус)))
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koli4ka
1671222212
это скорее будем даже не Средняя Азия, там уровень значительно выше: с казахами, киргизами, узбеками, таджиками плачевный опыт имеется ,это будет возможно Афганистан, Пакистан, Бутан, Оман...все страны с окончанием на "АН"...
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