Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    РФС опубликовал повестку ближайшего исполкома. На нем обсудят переход в Азию

    Пресс-служба РФС обнародовала повестку ближайшего заседания исполкома. Оно состоится 23 декабря.

    • Как и анонсировал президент РФС Александр Дюков, будет обсужден вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (пункт 8 повестки).

    Стратегические вопросы

    1. О Программе развития дошкольного футбола.

    2. О Программе развития мини-футбола (футзала).

    3. Об изменении системы и формата отдельных Всероссийских соревнований по футболу (реформа ЮФЛ).

    4. О реформе компенсационных выплат и выплат по механизму солидарности.

    5. Об особенностях участия клубов в любительских соревнованиях РФФ и МРО.

    Операционные вопросы

    6. О программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2023 год. О внесении изменений в программы оказания финансовой помощи на 2021 и 2022 годы.

    7. Об утверждении новых редакций Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации (ред. 6.0, 2022) и Правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов в Российской Федерации.

    Административные вопросы

    8. Об участии РФС в иных организациях.

    9. О замене юридического лица – участника Первенства России по футболу среди команд клубов Второй Лиги.

    10. Об утверждении годовой сметы (бюджета) РФС на 2023 год и прогноза годовой сметы (бюджета) РФС на 2024 год.

    11. Разное.

    Новости по теме
    «Я ужаснулся». Соломатин рассказал, сколько в Москве стоит попадание ребенка в топ-клуб 31
    Хомуха: «Не факт, что Россию пустят в Азию. Японии и Австралии не нужен сильный соперник» 8
    Тренер Казахстана: «Многие российские футболисты обращаются, чтобы играть за нашу сборную» 5
    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11