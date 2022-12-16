РФС опубликовал повестку ближайшего исполкома. На нем обсудят переход в Азию

Пресс-служба РФС обнародовала повестку ближайшего заседания исполкома. Оно состоится 23 декабря.
- Как и анонсировал президент РФС Александр Дюков, будет обсужден вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (пункт 8 повестки).
Стратегические вопросы
1. О Программе развития дошкольного футбола.
2. О Программе развития мини-футбола (футзала).
3. Об изменении системы и формата отдельных Всероссийских соревнований по футболу (реформа ЮФЛ).
4. О реформе компенсационных выплат и выплат по механизму солидарности.
5. Об особенностях участия клубов в любительских соревнованиях РФФ и МРО.
Операционные вопросы
6. О программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2023 год. О внесении изменений в программы оказания финансовой помощи на 2021 и 2022 годы.
7. Об утверждении новых редакций Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации (ред. 6.0, 2022) и Правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов в Российской Федерации.
Административные вопросы
8. Об участии РФС в иных организациях.
9. О замене юридического лица – участника Первенства России по футболу среди команд клубов Второй Лиги.
10. Об утверждении годовой сметы (бюджета) РФС на 2023 год и прогноза годовой сметы (бюджета) РФС на 2024 год.
11. Разное.