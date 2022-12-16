РФС опубликовал повестку ближайшего исполкома. На нем обсудят переход в Азию

Пресс-служба РФС обнародовала повестку ближайшего заседания исполкома. Оно состоится 23 декабря.

Как и анонсировал президент РФС Александр Дюков, будет обсужден вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (пункт 8 повестки).

Стратегические вопросы

1. О Программе развития дошкольного футбола.

2. О Программе развития мини-футбола (футзала).

3. Об изменении системы и формата отдельных Всероссийских соревнований по футболу (реформа ЮФЛ).

4. О реформе компенсационных выплат и выплат по механизму солидарности.

5. Об особенностях участия клубов в любительских соревнованиях РФФ и МРО.

Операционные вопросы

6. О программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2023 год. О внесении изменений в программы оказания финансовой помощи на 2021 и 2022 годы.

7. Об утверждении новых редакций Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации (ред. 6.0, 2022) и Правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов в Российской Федерации.

Административные вопросы

8. Об участии РФС в иных организациях.

9. О замене юридического лица – участника Первенства России по футболу среди команд клубов Второй Лиги.

10. Об утверждении годовой сметы (бюджета) РФС на 2023 год и прогноза годовой сметы (бюджета) РФС на 2024 год.

11. Разное.