Президент ФИФА Джанни Инфантино раскрыл доход организации от проведения чемпионата мира-2022 в Катаре.
«Доход ФИФА – $10,5 млрд. На $1 млрд больше, чем четыре года назад», – заявил Инфантино на пресс-конференции.
- В субботу Хорватия и Марокко сыграют в матче за третье место.
- В воскресенье Аргентина и Франция встретятся в финале турнира.
- В 2018 году чемпионат мира принимала Россия.
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Источник: Sport24