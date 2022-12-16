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  • «Я ужаснулся». Соломатин рассказал, сколько в Москве стоит попадание ребенка в топ-клуб

«Я ужаснулся». Соломатин рассказал, сколько в Москве стоит попадание ребенка в топ-клуб

16 декабря 2022, 12:59
36

Экс-игрок сборной России Андрей Соломатин рассказал о коррупции в российском футболе.

– О детском футболе можно говорить не один час, и все равно времени не хватит, столько там проблем. Например, у детей, которые переходят из любителей в топовые профессиональные школы. Общаясь с родителям, я ужаснулся количеству одинаковых историй.

Я лично за руку никого не ловил, но вряд ли родители стали бы придумывать. Итак, в некоторых клубах в Москве расклад сейчас примерно такой: есть клубная лига, и если хотите, чтобы ваш ребенок остался в ней, то надо заплатить 200 тысяч; хотите, чтобы сын попал в топовый клуб – готовьте 300 тысяч. Речь идет о детях 2011 года.

– То есть, чтобы сегодня попасть в большой футбол, нужны либо связи, либо деньги?

– До определенного времени я сам в это не верил. Но жизнь показывает, что такой расклад имеет место быть.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (36)
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ilichkadr
1671185045
Бабло, бабло и только бабло. На выходе имеем то, что имеем.
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Persona_non_Grata
1671186476
"Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция!" ( х/ф Человек с бульвара капуцинов ). (((
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Нас Много
1671188763
Вот и ответ на вопрос почему в футболе у нас нет талантов.
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Каратель помойников
1671189668
а к буланову если идёшь,ещё и петь надо)
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portero
1671195923
Вот и вся сказка почему у нас нет игроков нормальных, а одни гавнюки не желающие пахать.... Коррупция на всех уровнях и во всех сферах, чинуш 90 процентов на утилизацию отправить....
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zigbert
1671198089
Да тут все понятно. Одаренному ребенку с бедными родителями к футболу поставлен барьер.
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BRO_football
1671208199
Теперь понятно почему российский футбол в жопе. Чтобы вырос хороший футболист, это надо чтобы и талант у него был, и родители богатые. Крайне редко такое встречается.
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Вомбат
1671210122
Ах, как смело он раскрыл секрет Полишинеля. Эта ситуация (главная причина того, почему росфутбол в такой заднице) муссируется в СМИ уже лет пятнадцать.
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paracetamol
1671210707
Вот и нет у нас своих талантов в клубах. Родители Шавы и Кержа в свое время вряд ли подняли такую сумму.
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serglider
1671215511
200К в какой валюте?))) Если в рублях, для Москвы - это семечки! Бездарностей проводят в жизнь, а таланты пробиваются сами))) Тут вопрос к российским менеджерам. В Бразилии, например, они почему-то находят таланты даже на уличных площадках и пляжах, а в России дальше "клубной лиги" просмотрами талантов никто из них не занимается?
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