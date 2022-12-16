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    «Я ужаснулся». Соломатин рассказал, сколько в Москве стоит попадание ребенка в топ-клуб

    Экс-игрок сборной России Андрей Соломатин рассказал о коррупции в российском футболе.

    – О детском футболе можно говорить не один час, и все равно времени не хватит, столько там проблем. Например, у детей, которые переходят из любителей в топовые профессиональные школы. Общаясь с родителям, я ужаснулся количеству одинаковых историй.

    Я лично за руку никого не ловил, но вряд ли родители стали бы придумывать. Итак, в некоторых клубах в Москве расклад сейчас примерно такой: есть клубная лига, и если хотите, чтобы ваш ребенок остался в ней, то надо заплатить 200 тысяч; хотите, чтобы сын попал в топовый клуб – готовьте 300 тысяч. Речь идет о детях 2011 года.

    – То есть, чтобы сегодня попасть в большой футбол, нужны либо связи, либо деньги?

    – До определенного времени я сам в это не верил. Но жизнь показывает, что такой расклад имеет место быть.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +11102

      R_a_i_n 32 минуты назад

      Ну и на выходе мы имеем Кокориных и Мамаевых.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7683

      Беспонтий > R_a_i_n 27 минут назад

      ну нет
      эти как раз были дети индиго

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5159

      Каратель 51 минуту назад

      а к буланову если идёшь,ещё и петь надо)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1013

      Нас Много 1 час назад

      Вот и ответ на вопрос почему в футболе у нас нет талантов.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +20235

      Persona_non_Grata 1 час назад

      "Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция!" ( х/ф Человек с бульвара капуцинов ). (((

      4
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      Рейтинг: +724

      borusse 1 час назад

      ещё каких то русофобов на западе ищите )))) хуже чем русские к русским никто не относится

      1
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      Рейтинг: +20235

      Persona_non_Grata > borusse 1 час назад

      Это не отношение - это коррупция и Украина в этом отношении не сильно продвинулась вперед ( но в целом надо признать - БЕДА )

      1
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      Рейтинг: +787

      Dimonadze > borusse 1 час назад

      А, то есть если твари в России, то их нет на западе?
      Что за тупая логика

      2
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      Рейтинг: +724

      borusse > Persona_non_Grata 1 час назад

      создавать искусственно барьеры преодолеть которые можно только за деньги, говорит о больном обществе ,в котором наплевать друг на друга. на войну тоже погонят тех, кто не смог откупится. а Украину быстро научат бороться с коррупцией иначе вся помощь прекратится

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      Рейтинг: +724

      borusse > Dimonadze 1 час назад

      тупая логика ,это вечно куда-то пальцем тыкать, мол где-то у кого-то ещё хуже. вместо того чтоб своими личными проблемами заняться

      0
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      Рейтинг: +827

      Спартач80 > borusse 38 минут назад

      Ты плохо знаешь Украину.....

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      Рейтинг: +724

      borusse > Спартач80 17 минут назад

      Возможно, но это проблемы Украины

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      Рейтинг: +240

      dragoff > borusse 10 минут назад

      ты че тут вообще несешь? единственный кто тычет, в данном случае, пальцами - это ты. Как можно объединить данную конкретно тему, с глобальным конфликтом между РФ и западным миром. Или по-твоему там такие все пушистые и людей не кидают, не обманывают и нет коррупции? Да ты просто непуганый идиот, если так считаешь

      0
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      Рейтинг: +17308

      ilichkadr 2 часа назад

      Бабло, бабло и только бабло. На выходе имеем то, что имеем.

      5
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      Рейтинг: +140

      Glebson > ilichkadr 1 час назад

      В РФ сейчас почти во всем так, повторяем путь США.
      Еще все смотрят соцсети на жизни других и гонятся за баблом, а если его нет, то и жизни нет.

      Все гонятся не за тем и не за теми.

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      Рейтинг: +20235

      Persona_non_Grata > Glebson 1 час назад

      А ты не согласен, что "лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным" ???

      0
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      Рейтинг: +18474

      Cleaner 2 часа назад

      Верю Соломатину. Потому, что знаю - в хоккее дела обстоят ИМЕННО ТАК! Нет у родителей бабла - ДАВАЙ ДОСВИДАНИЯ!..(

      5
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