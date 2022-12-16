«Я ужаснулся». Соломатин рассказал, сколько в Москве стоит попадание ребенка в топ-клуб

Экс-игрок сборной России Андрей Соломатин рассказал о коррупции в российском футболе.

– О детском футболе можно говорить не один час, и все равно времени не хватит, столько там проблем. Например, у детей, которые переходят из любителей в топовые профессиональные школы. Общаясь с родителям, я ужаснулся количеству одинаковых историй.

Я лично за руку никого не ловил, но вряд ли родители стали бы придумывать. Итак, в некоторых клубах в Москве расклад сейчас примерно такой: есть клубная лига, и если хотите, чтобы ваш ребенок остался в ней, то надо заплатить 200 тысяч; хотите, чтобы сын попал в топовый клуб – готовьте 300 тысяч. Речь идет о детях 2011 года.

– То есть, чтобы сегодня попасть в большой футбол, нужны либо связи, либо деньги?

– До определенного времени я сам в это не верил. Но жизнь показывает, что такой расклад имеет место быть.

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