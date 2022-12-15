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    Футболисты сборной Хорватии исполнили неофашистскую песню после выхода в полуфинал ЧМ-2022

    Балканский политолог Ясмин Муянович опубликовал видео, дискредитирующее сборную Хорватии.

    На нем футболисты исполняют песню неофашиста Томпсона (псевдоним певца).

    В песне упоминается преступный режим непризнанного государства «Герцег-Босна», чье высшее руководство было осуждено за преступления против человечности.

    В самопровозглашенном регионе проводились этнические чистки боснийцев и боснийских мусульман – их расстреливали.

    Хорватские игроки пели о «Герцег-Босне» во время праздничного ужина по случаю выхода в полуфинал ЧМ-2022.

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    Источник: твиттер Ясмина Муяновича

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12480

      Алексей З 24 минуты назад

      Бомбардир , а зачем это здесь , какую цель приследуете ?
      Что творилось на Балканах уму не постяжимо. Сребреница.
      Давайте лучше о футболе , не разжигайте страсти.

      0
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      Рейтинг: +7367

      Старикан 1 час назад

      В этой сборной уродов чего только один Вида стоит...

      1
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      Рейтинг: +126

      Однажды 1 час назад

      проводились этнические чистки боснийцев------------Вот прям неофашисты ?
      Да посмотрите историю бывшей Югославии 1991-94- х годов.Там и сербы и боснийцы и хорваты занимались этническими чистками, вырезали чужих. Если уж хотите повесить ярлык "неофашист", так на всех вешайте.

      0
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      Рейтинг: +13709

      Dominator777 1 час назад

      Господь все видит, потому и не пустил сборную усташей в финал!!!

      0
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      Рейтинг: +450

      Таврида 1 час назад

      Спорт вне политики, ага. "ФИФА оштрафовала Сербию за флаг с территорией Косово в раздевалке" https://bombardir.ru/news/679271-fifa-oshtrafovala-serbiyu-za-flag-s-territoriey-kosovo-v-razdevalke. К хорватам эти двуличные лицемеры санкции применять будут?
      Пожелаем победы сборной Марокко в матче за 3-е место.

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      Рейтинг: +604

      Октавиус 2 часа назад

      В этом конченом мире есть хоть кто-то не зашкваренный?

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      Рейтинг: +862

      Fialet > Октавиус 15 минут назад

      Возможно только белорусы. Когда я пару раз был в Минске, видел только добродушных, приветливых людей. Правда это было лет 15 назад.

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