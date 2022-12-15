Футболисты сборной Хорватии исполнили неофашистскую песню после выхода в полуфинал ЧМ-2022

Балканский политолог Ясмин Муянович опубликовал видео, дискредитирующее сборную Хорватии.
На нем футболисты исполняют песню неофашиста Томпсона (псевдоним певца).
В песне упоминается преступный режим непризнанного государства «Герцег-Босна», чье высшее руководство было осуждено за преступления против человечности.
В самопровозглашенном регионе проводились этнические чистки боснийцев и боснийских мусульман – их расстреливали.
Хорватские игроки пели о «Герцег-Босне» во время праздничного ужина по случаю выхода в полуфинал ЧМ-2022.
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