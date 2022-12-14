Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Генич: «Франция не выиграет ЧМ-2022»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не верит в успех Франции на чемпионате мира-2022.

    «Франция – чемпион мира? Нет. У них бегают только три человека. Антуан Гризманн, Адриан Рабьо и Орельен Чуамени. Трудяги. Иногда включается Тео Эрнандес.

    Килиан Мбаппе просто не участвует в обороне. Усман Дембеле просто смотрит за мячом. Аргентина их может остановить», – сказал Генич.

    • В 1/4 финала Франция прошла Англию (2:1).
    • В полуфинале французы сыграют с Марокко.
    • Матч Франция – Марокко начнется в 22:00 по Москве.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «После этого не разговаривал с женой. Я предал футбол, который дал мне все. Мне стыдно». Генич – об уходе с матча Нидерланды – Аргентина при счете 0:2 11
    Генич ушел с матча Хорватия – Бразилия после гола Неймара. Хорваты победили по пенальти 6
    Федотов сформулировал лозунг ЦСКА на ближайшее время
    Источник: ютуб-канал «Вышли!»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1170

      ARSteven89 23 секунды назад

      В том-то и интрига! Килиан Мбаппе может подарить себе на ДР (20 декабря) второй Кубок мира кряду, а Месси судьба подарила ещё один шанс на триумф, последний шанс - лё шанс финаль )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11