Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не верит в успех Франции на чемпионате мира-2022.
«Франция – чемпион мира? Нет. У них бегают только три человека. Антуан Гризманн, Адриан Рабьо и Орельен Чуамени. Трудяги. Иногда включается Тео Эрнандес.
Килиан Мбаппе просто не участвует в обороне. Усман Дембеле просто смотрит за мячом. Аргентина их может остановить», – сказал Генич.
- В 1/4 финала Франция прошла Англию (2:1).
- В полуфинале французы сыграют с Марокко.
- Матч Франция – Марокко начнется в 22:00 по Москве.
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Источник: ютуб-канал «Вышли!»