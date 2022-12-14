Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • На московском автовокзале открыли граффити с Аршавиным и Акинфеевым

На московском автовокзале открыли граффити с Аршавиным и Акинфеевым

14 декабря 2022, 19:18
3

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин открыл граффити со своим изображением на автовокзале «Саларьево» в Москве.

«Подарок для пассажиров и футбольных фанатов ко Всемирному дню футбола подготовили РФС, Дептранс Москвы и художники из школы Street Life.

Граффити напомнит пассажирам о значимых моментах в истории сборной России по футболу – легендарной ноге Акинфеева и голе Аршавина в ворота Нидерландов.

Рисунок с автографом легенды российского футбола теперь украшает зал ожидания автовокзала», – сообщает пресс-служба сборной России.

Фото: телеграм-канал «Мутко против».

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Еще по теме:
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц 17
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3! 8
Слуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане 12
Источник: телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Аршавин Андрей Акинфеев Игорь
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GreyDM
1671035156
Ещё бы памятник за...бенили)))
Ответить
Беспонтий
1671035619
и панно кудряшова поверх всего... а всё это зачирикать известной буквой.((
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
2
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
18
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
15:43
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
15:34
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
4
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
12
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив»
14:39
2
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»
14:26
34
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
13:57
Все новости
Все новости
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 5 сентября 2026
15:21
3
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
11
ВидеоПервый гол Кордобы в сезоне
14:46
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив»
14:39
2
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»
14:26
31
Погребняк засомневался в чемпионских перспективах «Спартака»
14:14
2
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
ФотоВоспитанник «Спартака» со 113 матчами в РПЛ уехал играть в Томск
12:57
2
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: 5 сентября 2026
12:50
1
Губерниев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – ЦСКА
12:32
Радимов удивлен действиями «Динамо»: «Зачем встречать с кокошниками и караваем?»
12:24
3
Детский тренер Данилова – о зарплате в спортшколе: «Не будем смешить страну»
11:58
Где смотреть матч «Балтика» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:52
1
Где смотреть матч «Динамо» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:50
Где смотреть матч «Динамо Мх» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:48
Где смотреть матч «Оренбург» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:46
Погребняк дал совет Головину по возвращению в Россию
11:36
1
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян»
11:29
1
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб
11:22
4
Слуцкий собрал идеальный состав ЦСКА из игроков, с которыми работал
11:07
3
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
10:45
5
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
10:08
2
Артига объяснил интерес «Рубина» к нападающему ЦСКА
09:48
1
Прогноз Григоряна на матч «Зенит» – ЦСКА
08:59
3
Бубнов определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
08:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+