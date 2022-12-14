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    На московском автовокзале открыли граффити с Аршавиным и Акинфеевым

    Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин открыл граффити со своим изображением на автовокзале «Саларьево» в Москве.

    «Подарок для пассажиров и футбольных фанатов ко Всемирному дню футбола подготовили РФС, Дептранс Москвы и художники из школы Street Life.

    Граффити напомнит пассажирам о значимых моментах в истории сборной России по футболу – легендарной ноге Акинфеева и голе Аршавина в ворота Нидерландов.

    Рисунок с автографом легенды российского футбола теперь украшает зал ожидания автовокзала», – сообщает пресс-служба сборной России.

    Фото: телеграм-канал «Мутко против».

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7668

      Беспонтий 9 минут назад

      и панно кудряшова поверх всего...
      а всё это зачирикать известной буквой.((

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      Рейтинг: +1371

      GreyDM 17 минут назад

      Ещё бы памятник за...бенили)))

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