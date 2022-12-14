На московском автовокзале открыли граффити с Аршавиным и Акинфеевым

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин открыл граффити со своим изображением на автовокзале «Саларьево» в Москве.

«Подарок для пассажиров и футбольных фанатов ко Всемирному дню футбола подготовили РФС, Дептранс Москвы и художники из школы Street Life.

Граффити напомнит пассажирам о значимых моментах в истории сборной России по футболу – легендарной ноге Акинфеева и голе Аршавина в ворота Нидерландов.

Рисунок с автографом легенды российского футбола теперь украшает зал ожидания автовокзала», – сообщает пресс-служба сборной России.

Фото: телеграм-канал «Мутко против».

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