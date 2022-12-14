Стало известно, сколько российские клубы заработают по итогам ЧМ-2022

Сразу шесть российских клубов получат денежную компенсацию от ФИФА за участие своих нынешних и бывших футболистов в чемпионате мира-2022.

Больше всего денег получит «Зенит». За выход Хорватии и защитника Деяна Ловрена в полуфинал петербуржцы получат 460 тысяч долларов.

Всего российским клубам за ЧМ-2022 полагается почти 1,3 миллиона долларов. Это меньше, чем по итогам ЧМ-2014 и ЧМ-2018.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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