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    Стало известно, сколько российские клубы заработают по итогам ЧМ-2022

    Сразу шесть российских клубов получат денежную компенсацию от ФИФА за участие своих нынешних и бывших футболистов в чемпионате мира-2022.

    Больше всего денег получит «Зенит». За выход Хорватии и защитника Деяна Ловрена в полуфинал петербуржцы получат 460 тысяч долларов.

    Всего российским клубам за ЧМ-2022 полагается почти 1,3 миллиона долларов. Это меньше, чем по итогам ЧМ-2014 и ЧМ-2018.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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    Источник: Metaratings

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