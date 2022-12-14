Черданцев: «Атмосфера на ЧМ-2022 больше похожа на день города»

Какой глубокий вывод. А что делает Черданцев в Катаре ? А у него есть редакционное задание или предписание ? Может быть на конец хватит разбазаривать государственные средства. Кто то же должен топнуть ногой и прекратить весь этот бардак.
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился впечатлениями от атмосферы на чемпионате мира-2022.
— Удалось атмосферу чемпионата мира ощутить?
— Нет, это скорее похоже на день города. Атмосфера праздничная, но не футбольная. Для меня это седьмой чемпионат мира, мне есть с чем сравнивать.
- Финал состоится 18 декабря.
- Впервые ЧМ проходит на Ближнем Востоке.
- Следующий ЧМ пройдет в США, Мексике и Канаде в 2026 году.
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