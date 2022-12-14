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    Черданцев: «Атмосфера на ЧМ-2022 больше похожа на день города»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился впечатлениями от атмосферы на чемпионате мира-2022.

    — Удалось атмосферу чемпионата мира ощутить?

    — Нет, это скорее похоже на день города. Атмосфера праздничная, но не футбольная. Для меня это седьмой чемпионат мира, мне есть с чем сравнивать.

    • Финал состоится 18 декабря.
    • Впервые ЧМ проходит на Ближнем Востоке.
    • Следующий ЧМ пройдет в США, Мексике и Канаде в 2026 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1112

      Александр52 28 минут назад

      Какой глубокий вывод. А что делает Черданцев в Катаре ? А у него есть редакционное задание или предписание ? Может быть на конец хватит разбазаривать государственные средства. Кто то же должен топнуть ногой и прекратить весь этот бардак.

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      Рейтинг: +1166

      ARSteven89 34 минуты назад

      Чердак, позорный лжец!
      В превью к этому матчу показывали его диалог с Денисом Левко, где он сказал, что через знакомых, каким-то тяжёлым образом, полетел в Катар и смог достать билеты на полуфинал Аргентины с Хорватией, а через пару часов у Журавеля в блоге он сидит со всеми комментаторами рядом, беседует в камеру и на шее болтается журналистская аккредитация, по которой ты проходишь на матч как работник СМИ бесплатно.
      Ой, мляяя, в моих глазах он упал ещё ниже ((((( Абсолютный бентос.

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      Рейтинг: +8576

      vladik12 > ARSteven89 16 минут назад

      Бред. У него не аккреда, а карта "Хая", которая необходима всем зрителям в Катаре. Это типа "Фан ИД", она тоже "болтается" на шее.

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      Рейтинг: +759

      dragoon000320 > ARSteven89 2 минуты назад

      по мне Чердаку некуда падать еще ниже, он всегда был одним из самых лживых и мерзких людей на Матче

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