Канчельскис высказался о победе Аргентины над Хорватией в полуфинале ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис подвел итоги матча 1/2 финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией.

«Хорваты и так показали себя. Сейчас будут играть третье место. Они все-таки не молодеют.

Хорваты выступили здорово, но Аргентина заслуженно победила.

Пенальти сомнительный, но и без этого Аргентина доминировала. Хорваты уже не те», – сказал Канчельскис.

Аргентинцы разгромили соперника со счетом 3:0.

В финале турнира они сыграют с Францией или Марокко.

Матч состоится 18 декабря.

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