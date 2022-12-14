Канчельскис высказался о победе Аргентины над Хорватией в полуфинале ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис подвел итоги матча 1/2 финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией.
«Хорваты и так показали себя. Сейчас будут играть третье место. Они все-таки не молодеют.
Хорваты выступили здорово, но Аргентина заслуженно победила.
Пенальти сомнительный, но и без этого Аргентина доминировала. Хорваты уже не те», – сказал Канчельскис.
- Аргентинцы разгромили соперника со счетом 3:0.
- В финале турнира они сыграют с Францией или Марокко.
- Матч состоится 18 декабря.
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Источник: «Спорт-Экспресс»