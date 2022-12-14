Хорватия сыграет за третье место ЧМ-2022. 4 года назад в России у них было серебро

Сборная Хорватии проиграла Аргентине (0:3) в 1/2 финала ЧМ-2022.

Хорваты сыграют в матче за третье место. Соперником станет проигравшая команда в паре Франция – Марокко.

На ЧМ-2018 в России Хорватия заняла второе место, уступив в финале французам.

Матч за 3-е место состоится 17 декабря.

Финал, в котором сыграет Аргентина, пройдет на следующий день.

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