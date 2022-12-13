Отец Холанда объяснил, почему Эрлинг не будет играть за «Манчестер Сити» до конца карьеры

Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, порассуждал о будущем своего сына.

«Эрлинг мог бы остаться в «Сити» на 15 лет, потому что он очень счастлив в этом большом клубе.

Но у меня сложилось впечатление, что он хочет продемонстрировать, что может побеждать в любой из топ-лиг», – сказал Холанд-старший.

Контракт норвежца с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года.

Его рыночная стоимость – 170 миллионов евро.

В этом сезоне форвард забил 23 гола и сделал 3 ассиста в 18 матчах.

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