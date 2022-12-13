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    Анчелотти не возглавит сборную Бразилии. Его приоритет – остаться в «Реале»

    Информация о возможном назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии не соответствует действительности.

    Как сообщает Marca, 63-летний итальянец полностью сосредоточен на работе в «Реале».

    Его приоритет – возглавлять мадридскую команду как минимум до 2024 года, а затем продлить контракт, если поступит соответствующее предложение.

    • Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии, уступив в серии пенальти.
    • После этого в отставку ушел тренер сборной Тите.
    • Он возглавлял команду 6 лет – дольше любого предшественника.

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    Источник: Marca

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