Анчелотти не возглавит сборную Бразилии. Его приоритет – остаться в «Реале»

Информация о возможном назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии не соответствует действительности.

Как сообщает Marca, 63-летний итальянец полностью сосредоточен на работе в «Реале».

Его приоритет – возглавлять мадридскую команду как минимум до 2024 года, а затем продлить контракт, если поступит соответствующее предложение.

Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии, уступив в серии пенальти.

После этого в отставку ушел тренер сборной Тите.

Он возглавлял команду 6 лет – дольше любого предшественника.

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