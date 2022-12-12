Бразильская конфедерация футбола изучает кандидатов на замену Тите, который покинул пост главного тренера сборной после вылета с ЧМ-2022.
Цель – найти статусного тренера, способного привести команду к победе на ЧМ-2026.
Бразильцы вели переговоры с Хосепом Гвардиолой и Карло Анчелотти.
Испанец отказался обсуждать возможное сотрудничество и продлил контракт с «Манчестер Сити».
Итальянец согласился поговорить о своем назначении, но дал понять, что это произойдет не раньше лета 2023 года – он не намерен уходить из «Реала» посреди сезона.
- Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии, уступив в серии пенальти.
- Тите возглавлял сборную 6 лет – дольше любого предшественника.
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