Бразильская конфедерация футбола изучает кандидатов на замену Тите, который покинул пост главного тренера сборной после вылета с ЧМ-2022.

Цель – найти статусного тренера, способного привести команду к победе на ЧМ-2026.

Бразильцы вели переговоры с Хосепом Гвардиолой и Карло Анчелотти.

Испанец отказался обсуждать возможное сотрудничество и продлил контракт с «Манчестер Сити».

Итальянец согласился поговорить о своем назначении, но дал понять, что это произойдет не раньше лета 2023 года – он не намерен уходить из «Реала» посреди сезона.

Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии, уступив в серии пенальти.

Тите возглавлял сборную 6 лет – дольше любого предшественника.

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