Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Анчелотти может возглавить сборную Бразилии

    Бразильская конфедерация футбола изучает кандидатов на замену Тите, который покинул пост главного тренера сборной после вылета с ЧМ-2022.

    Цель – найти статусного тренера, способного привести команду к победе на ЧМ-2026.

    Бразильцы вели переговоры с Хосепом Гвардиолой и Карло Анчелотти.

    Испанец отказался обсуждать возможное сотрудничество и продлил контракт с «Манчестер Сити».

    Итальянец согласился поговорить о своем назначении, но дал понять, что это произойдет не раньше лета 2023 года – он не намерен уходить из «Реала» посреди сезона.

    • Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии, уступив в серии пенальти.
    • Тите возглавлял сборную 6 лет – дольше любого предшественника.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Семин рассказал, удивил ли его вылет сборной Бразилии с ЧМ-2022
    Роналдо рассказал, почему Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии 5
    Неймар обратился к Тите, который покинул сборную Бразилии после шести лет работы 1
    Источник: UOL Esporte

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1706

      jek718875 3 минуты назад

      А Мостовой не может?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52351

      MaxRnD 1 час назад

      Ага, помним такого, было дело ливанул с Баварией Ростову 3-2 в ЛЧ))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11