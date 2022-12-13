Роналдо доволен уровнем организации ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо оценил работу организаторов чемпионата мира в Катаре.

«Здесь красивые стадионы и нет пробок. Поэтому можно посмотреть две или три игры за день. Еще отмечу безупречную безопасность и единство народов.

Это историческое событие для всего мира, но особенно для арабского. Ведь мы приехали сюда с сомнениями, но многому научились у них и стали более терпимыми к чужой культуре.

Мне очень понравилось. Жаль, что турнир заканчивается», – сказал Роналдо.

На ЧМ-2022 осталось сыграть 4 матча – 2 полуфинала, матч за 3-е место и финал.

В полуфиналах встретятся Аргентина с Хорватией и Франция с Марокко.

Финал состоится в воскресенье, 18 декабря.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира