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    Роналдо доволен уровнем организации ЧМ-2022

    Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо оценил работу организаторов чемпионата мира в Катаре.

    «Здесь красивые стадионы и нет пробок. Поэтому можно посмотреть две или три игры за день. Еще отмечу безупречную безопасность и единство народов.

    Это историческое событие для всего мира, но особенно для арабского. Ведь мы приехали сюда с сомнениями, но многому научились у них и стали более терпимыми к чужой культуре.

    Мне очень понравилось. Жаль, что турнир заканчивается», – сказал Роналдо.

    • На ЧМ-2022 осталось сыграть 4 матча – 2 полуфинала, матч за 3-е место и финал.
    • В полуфиналах встретятся Аргентина с Хорватией и Франция с Марокко.
    • Финал состоится в воскресенье, 18 декабря.

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    Источник: Cope

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