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    Мостовой: «Где сейчас люди, говорившие, что ЧМ в Катаре – плохой?»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой доволен качеством футбола на ЧМ-2022.

    • В полуфиналах встретятся Хорватия и Аргентина, Франция и Марокко.
    • Финал турнира состоится 18 декабря.

    «Где сейчас люди, которые говорили, что чемпионат мира в Катаре – плохой? Хотелось бы сейчас посмотреть.

    Нам на десерт дали такие четвертьфиналы... Пока матч Нидерланды – Аргентина – по всему самый лучший.

    Я пересматривал второй тайм и серию пенальти: знал, кто забьeт и не забьeт, но всe равно переживал.

    Розыгрыш штрафного голландцами был просто гениальный. Один раз из десяти такое пройдeт. Какое-то сумасшествие», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2022 22:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2474

      fakeid 1 час назад

      рядом с тобой, в палате.

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