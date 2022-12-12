Мостовой: «Где сейчас люди, говорившие, что ЧМ в Катаре – плохой?»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой доволен качеством футбола на ЧМ-2022.
- В полуфиналах встретятся Хорватия и Аргентина, Франция и Марокко.
- Финал турнира состоится 18 декабря.
«Где сейчас люди, которые говорили, что чемпионат мира в Катаре – плохой? Хотелось бы сейчас посмотреть.
Нам на десерт дали такие четвертьфиналы... Пока матч Нидерланды – Аргентина – по всему самый лучший.
Я пересматривал второй тайм и серию пенальти: знал, кто забьeт и не забьeт, но всe равно переживал.
Розыгрыш штрафного голландцами был просто гениальный. Один раз из десяти такое пройдeт. Какое-то сумасшествие», – сказал Мостовой.
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Источник: «Чемпионат»