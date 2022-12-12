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    «А тут такой шок!». Анчелотти поделился впечатлениями от ЧМ-2022

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о результатах чемпионата мира в Катаре.

    • В полуфиналах встретятся Хорватия и Аргентина, Франция и Марокко.
    • Финал турнира состоится 18 декабря.

    «Мы все, скорее всего, ожидали увидеть чемпионат мира без особых сюрпризов, а тут такой шок!

    Марокко выходит в полуфинал, победив Испанию и Португалию, а Хорватия по пенальти обыграла пятикратного чемпиона Бразилию.

    Только Франция смогла сохранить звание фаворита благодаря отличному голу Чуамени, а также демонстрации своей технической и физической силы», – написал Анчелотти в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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