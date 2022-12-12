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    Модрич: «Перед ЧМ-2022 сказал в раздевалке «Реала»: «Остерегайтесь Хорватию»

    Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2022 с Аргентиной.

    «Аргентина – это топ-команда. Мы постараемся провести лучший матч на турнире, лучший матч в нашей жизни. Надеюсь, этого хватит, чтобы пройти в финал.

    Перед отъездом на чемпионат мира разговаривал с партнерами в раздевалке «Реала» и сказал им: «Остерегайтесь Хорватию». Я видел, что у нашей сборной есть опыт, а молодые игроки добавили ей мастерства и энергии», – сказал Модрич.

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    Источник: Jutarnij List

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