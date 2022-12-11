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  • «Лучший игрок в истории убит прессой. Он не заслужил такого неуважения». Данни – о Роналду

«Лучший игрок в истории убит прессой. Он не заслужил такого неуважения». Данни – о Роналду

11 декабря 2022, 14:24
6

Бывший игрок сборной Португалии Данни вступился за форварда команды Криштиану Роналду.

«Роналду — это Роналду, он — лучший в мире, он — лучший в истории футбола. У него обязательно будет клуб, он продолжить играть и быть счастливым. В последние месяцы он был убит прессой. Он не заслуживает этого неуважения после того, что он дал футболу!» – сказал Данни.

  • Накануне Португалия с Роналду проиграла в 1/4 финала ЧМ-2022 Марокко (0:1).
  • Роналду вскоре должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.
  • У игрока 5 «Золотых мячей».

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Португалия. Примейра Португалия Данни Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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sv1969
1670758348
На счет лучшего в истории это он погорячился.. Да и зачем вот это всё? как ребенка защищает
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волчарик
1670761874
К сожалению это жизнь,тем более публичная.Авторитет зарабатывается годами,а потерять можно все одной неловкой фразой или поступком.
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Красногорск_Фан
1670762000
А критики кто? Критиковать с чистой душой может тот кто достиг столько же и больше. Если я буду критиковать работу офтальмолога или молекулярного биолога то с высокой вероятностью буду не обьективен
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gor77
1670762808
Обидно, когда "Огонь" и "Воду" человек смог пройти, а вот с "Медными трубами" не у всех получается. Скорее всего именно Данни прав - Роналду лучший игрок. Но... не великий. Великие игроки и люди всегда остаются со всеми Большими и в счастье и в горести!!!
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nemolod
1670763165
У великого Пеле тоже были неудачи,но ни одна пресса не смогла его достать! Сразу вспоминается окончание детского фильма "Королевство кривых зеркал"" ,где бабушка внучки говорит - А вы,друзья,никогда не смотрели на себя со стороны?
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aaaaahhhh
1670763711
наверное высшая справедливость....
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