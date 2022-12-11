«Лучший игрок в истории убит прессой. Он не заслужил такого неуважения». Данни – о Роналду

Бывший игрок сборной Португалии Данни вступился за форварда команды Криштиану Роналду.
«Роналду — это Роналду, он — лучший в мире, он — лучший в истории футбола. У него обязательно будет клуб, он продолжить играть и быть счастливым. В последние месяцы он был убит прессой. Он не заслуживает этого неуважения после того, что он дал футболу!» – сказал Данни.
- Накануне Португалия с Роналду проиграла в 1/4 финала ЧМ-2022 Марокко (0:1).
- Роналду вскоре должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.
- У игрока 5 «Золотых мячей».
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»