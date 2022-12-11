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    «Лучший игрок в истории убит прессой. Он не заслужил такого неуважения». Данни – о Роналду

    Бывший игрок сборной Португалии Данни вступился за форварда команды Криштиану Роналду.

    «Роналду — это Роналду, он — лучший в мире, он — лучший в истории футбола. У него обязательно будет клуб, он продолжить играть и быть счастливым. В последние месяцы он был убит прессой. Он не заслуживает этого неуважения после того, что он дал футболу!» – сказал Данни.

    • Накануне Португалия с Роналду проиграла в 1/4 финала ЧМ-2022 Марокко (0:1).
    • Роналду вскоре должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.
    • У игрока 5 «Золотых мячей».

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2667

      волчарик 3 секунды назад

      К сожалению это жизнь,тем более публичная.Авторитет зарабатывается годами,а потерять можно все одной неловкой фразой или поступком.

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      Рейтинг: +12400

      Алексей З 39 минут назад

      Лучшим в Истории его только в Португалии назовут и то не все.
      Эйсебио , по мне , так сильнее был.
      Не пресса его убивает , а он себя своим поведением.
      Уйти тоже надо уметь красиво.

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      Рейтинг: +99516

      sv1969 58 минут назад

      На счет лучшего в истории это он погорячился.. Да и зачем вот это всё? как ребенка защищает

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