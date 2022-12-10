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    Нигматуллин объяснил вылет Бразилии с ЧМ-2022

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин проанализировал поражение Бразилии от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2022. Европейцы победили в серии пенальти.

    «У бразильцев непродуктивный футбол, поэтому она не может что-то серьeзное выиграть, так же, как и Аргинина. Ни одна сборная мира не обладает, наверное, таким составом, но у них нет стабильности. Бразилия – это команда настроения. Они в прошлой игре за 20 минут всe решили, а на этот раз встретились с более прагматичным футболом и потерялись немного.

    Хорваты сами ничего не создавали, но и другим не позволяли. Конечно, победителей не судят. Эта тактика имеет право на существование. Они таким образом давно уже играют. У них сделана ставка на замораживание игры. Молодцы, что отыгрались. Их вратарь один раз выручил. Отмечу уверенность хорватских футболистов в пенальти. Алисон не мог угадать ни один удар.

    Хоть Хорватия и возрастная команда, но очень складная и крепкая с Лукой Модричем во главе. Бельгию тоже называли возрастной командой, и она это звание подтвердила. Это уже поколение сбитых лeтчиков. На таких турнирах важна совокупность работы игроков и тренера. Здесь надо отметить Златко Далича, который смог хорошо подготовить команду. Несмотря на возраст, футболисты выдерживают и дают результат», – сказал Нигматуллин.

    • Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.
    • Команду после вылета с ЧМ-2022 покинул главный тренер Тите.
    • Хорватия в 1/2 финала сыграет с Аргентиной.

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    Источник: Metaratings

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