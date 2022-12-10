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    Газзаев оценил шансы Англии и Франции пройти в полуфинал ЧМ-2022

    Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2022 между Англией и Францией.

    «Многие отдают предпочтение Франции из-за Мбаппе. Но я думаю, что в этом матче шансы равны.

    Сборная Англии сильна как никогда. И французы, и англичане заслуживают быть в полуфинале. Трудно отдать кому-то предпочтение.

    Но Англии будет тяжело, если у Франции сработает феномен Мбаппе», – сказал Газзаев.

    • Англия и Франция сыграют сегодня в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • Мбаппе забил 5 голов на ЧМ-2022 и лидирует в списке лучших бомбардиров турнира.

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    Источник: «Чемпионат»

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