Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2022 между Англией и Францией.

«Многие отдают предпочтение Франции из-за Мбаппе. Но я думаю, что в этом матче шансы равны.

Сборная Англии сильна как никогда. И французы, и англичане заслуживают быть в полуфинале. Трудно отдать кому-то предпочтение.

Но Англии будет тяжело, если у Франции сработает феномен Мбаппе», – сказал Газзаев.

Англия и Франция сыграют сегодня в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мбаппе забил 5 голов на ЧМ-2022 и лидирует в списке лучших бомбардиров турнира.

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