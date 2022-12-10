Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет Бразилии с ЧМ-2022.

«Вылет Бразилии в четвертьфинале – главное разочарование чемпионата мира. Никто не ожидал, что они вылетят на такой ранней стадии.

Но хорваты – молодцы, смогли дожать в серии пенальти. Это дорогого стоит», – сказал Булыкин.

В 1/2 финала ЧМ-2022 Хорватия встретится с Аргентиной.

Основное время матча с Бразилией завершилось со счетом 0:0, дополнительное – 1:1.

В серии пенальти хорваты победили – 4:2.

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