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    Булыкин назвал главное разочарование ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет Бразилии с ЧМ-2022.

    «Вылет Бразилии в четвертьфинале – главное разочарование чемпионата мира. Никто не ожидал, что они вылетят на такой ранней стадии.

    Но хорваты – молодцы, смогли дожать в серии пенальти. Это дорогого стоит», – сказал Булыкин.

    • В 1/2 финала ЧМ-2022 Хорватия встретится с Аргентиной.
    • Основное время матча с Бразилией завершилось со счетом 0:0, дополнительное – 1:1.
    • В серии пенальти хорваты победили – 4:2.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12381

      Алексей З 50 минут назад

      Смотрел 110 минут и искал Хорватию.
      Какие нах молодцы , это бразильцы раздолбаи крашенные.

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      Рейтинг: +7817

      Томик > Алексей З 19 минут назад

      Краситься перед игрой - плохая примета. Это ещё румыны доказали.

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