Быстров пожертвует зубом дочери из-за победы Хорватии над Бразилией

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров перед матчем 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Хорватией и Бразилией написал, что «дает зуб» на победу бразильцев.

Хорваты победили в серии пенальти.

Сборная Хорватии в 1/2 финала сыграет с Аргентиной.

Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.

После игры Быстрову напомнили про обещание «дать зуб». Он написал, что не уточнял, чей зуб даст, и предъявит молочный зуб младшей дочери.

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