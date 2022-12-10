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    Быстров пожертвует зубом дочери из-за победы Хорватии над Бразилией

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров перед матчем 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Хорватией и Бразилией написал, что «дает зуб» на победу бразильцев.

    • Хорваты победили в серии пенальти.
    • Сборная Хорватии в 1/2 финала сыграет с Аргентиной.
    • Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.

    После игры Быстрову напомнили про обещание «дать зуб». Он написал, что не уточнял, чей зуб даст, и предъявит молочный зуб младшей дочери.

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    Источник: «Бомбардир»

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