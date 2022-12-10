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  • Решающий пенальти Аргентины забил самый критикуемый форвард ЧМ-2022: от хейтеров его защищают жена и Месси

Решающий пенальти Аргентины забил самый критикуемый форвард ЧМ-2022: от хейтеров его защищают жена и Месси

10 декабря 2022, 01:19
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Первый день с четвертьфиналами ЧМ-2022 начался просто огненно. Сначала бразильцы выдали зарубу в матче с хорватами, но потом проиграли по пенальти. После их эмоции поддержали аргентинцы, которые пропустили второй гол от Голландии на 110-й минуте, тоже дотянули до пенальти и выдрали путевку в полуфинал. А решающий мяч забил Лаутаро Мартинес, который стал самым критикуемым форвардом на этом чемпионате мира.

Это не очень удивительно. Лаутаро ехал на ЧМ в статусе одного из лидеров Аргентины, а по ходу показал нулевую результативность и проиграл место в старте. Вот его статистика:

  • Матч против Саудовской Аравии: 90 минут на поле, 2 удара, 0 в створ – 0 голов;
  • Матч против Мексики: 63 минуты на поле, 1 удар, 0 в створ – 0 голов;
  • Матч против Польши: 11 минут на поле, 1 удар, 0 в створ – 0 голов;
  • Матч против Австралии: 19 минут на поле, 4 удара, 2 в створ – 0 голов.

Низкая результативность привела к максимальной критике Мартинеса – доставалось от медиа и фанатов, которые сравнивали его с плохой формой Игуаина и писали, что ему не место в этой сборной.

Главный тренер сборной Лионель Скалони, кстати, не очень взволнован из-за этой ситуации: «Мы работаем все вместе. Лаутаро понимает, что 0 голов – это очень слабый результат. И пытается исправить эту ошибку. Мы не давим на него, а, наоборот, создаем все условия для его игры».

Лео Месси тоже публично поддержал Лаутаро. Плюс в соцсетях его защищает жена, которая настаивает, что лучшие моменты Лаутаро на этом ЧМ еще впереди. А агент Мартинеса попытался оправдать 0 голов клиента так: «Лаутаро прибыл на чемпионат мира с сильной болью в лодыжке. В каждом матче он играл на обезболивающих. Он не хотел говорить об этом медиа, хотя сегодня написал сообщение, что ему стало лучше».

В матче с Голландией он появился на поле на 82-й минуте, ничего толком не создал. Зато так аргентинцы радовались после его решающего пенальти:

Что еще нужно знать об этом матче:

  • Месси провел 1001-й матч в карьере: забил и отдал ассист. Вышел на первое место по голевым передачам на чемпионатах мира, побил рекорд Марадоны по участиям в голах сборной (17) и занял вторую строчку в рейтинге игроков, на которых больше всего фолили на ЧМ;
  • Аргентина во второй раз вышла в полуфинал ЧМ в XXI веке;
  • Голландия впервые проиграла после возвращения Луи ван Гаала – первое поражение после 19-матчевой беспроигрышной серии.

Агустина Гондолфо – модель, вставшая на защиту главного неудачника Аргентины на ЧМ-2022

Текст: Илья Егоров

Фото: PSI, AFLO/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Аргентина Нидерланды Аргентина Месси Лионель Мартинес Лаутаро
Комментарии (1)
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BlackMurder
1670649901
Как там дибала?
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