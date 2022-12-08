«Это лучше, чем вечное ожидание Европы». Сутормин – о переходе российского футбола в Азию

Лёха полтинник думает, что Азия в ФИФА не входит?
Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин оценил идею с уходом РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Переход в Азиатскую конфедерацию – это лучше, чем вечное ожидание Европы. Понятно, что всем хочется вернуться в еврокубки, но главный вопрос – когда мы сможем это сделать.
Если нам придется ждать неизвестное количество времени, то АФК – это лучше, чем ничего. В любом случае и сборные, и клубы хотят играть международные матчи.
Поэтому я надеюсь, что скоро все изменится в лучшую сторону», – сказал Сутормин.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
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