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  • «Это лучше, чем вечное ожидание Европы». Сутормин – о переходе российского футбола в Азию

«Это лучше, чем вечное ожидание Европы». Сутормин – о переходе российского футбола в Азию

8 декабря 2022, 22:53
7

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин оценил идею с уходом РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Переход в Азиатскую конфедерацию – это лучше, чем вечное ожидание Европы. Понятно, что всем хочется вернуться в еврокубки, но главный вопрос – когда мы сможем это сделать.

Если нам придется ждать неизвестное количество времени, то АФК – это лучше, чем ничего. В любом случае и сборные, и клубы хотят играть международные матчи.

Поэтому я надеюсь, что скоро все изменится в лучшую сторону», – сказал Сутормин.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Сутормин Алексей
Комментарии (7)
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koli4ka
1670532119
в Азии тоже никто и никого не ждёт, это всё пустые разговоры на уровне мифической идеи, а попросту бла-бла-бла...
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Garrincha58
1670535144
рассмешил тебе то какая разница сам уже год чего то ждёт и никак не дождётся прилип к зенитовской лавке не отодрать
Ответить
Ziklop
1670535501
Лёха полтинник думает, что Азия в ФИФА не входит?
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Дядя Серёжа
1670556221
Оно им надо? И конфликты с остальными из-за нас? Никто за нас супротив Мира не попрёт. Самим управляться надо и возвращать всё на круги своя
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Niklas80
1670561257
Нынешние футболисты умом особо не блещут.
Ответить
paracetamol
1670568736
А может и в самом деле? Будет ли Еуропа лет через 5-10, еще неизвестно!
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Азбука
1670576534
Даже если бан в АФК не снимут, то не будем платить в УЕФА, что уже приятней.
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