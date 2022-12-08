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    «Это лучше, чем вечное ожидание Европы». Сутормин – о переходе российского футбола в Азию

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин оценил идею с уходом РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

    «Переход в Азиатскую конфедерацию – это лучше, чем вечное ожидание Европы. Понятно, что всем хочется вернуться в еврокубки, но главный вопрос – когда мы сможем это сделать.

    Если нам придется ждать неизвестное количество времени, то АФК – это лучше, чем ничего. В любом случае и сборные, и клубы хотят играть международные матчи.

    Поэтому я надеюсь, что скоро все изменится в лучшую сторону», – сказал Сутормин.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.12.2022 22:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3163

      Ziklop 49 минут назад

      Лёха полтинник думает, что Азия в ФИФА не входит?

      0
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      Рейтинг: +17285

      Garrincha58 55 минут назад

      рассмешил тебе то какая разница сам уже год чего то ждёт и никак не дождётся прилип к зенитовской лавке не отодрать

      0
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      Рейтинг: +1537

      koli4ka 1 час назад

      в Азии тоже никто и никого не ждёт, это всё пустые разговоры на уровне мифической идеи, а попросту бла-бла-бла...

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