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    Умер легендарный массажист сборных СССР и России Олег Соколов

    РФС сообщил о смерти Олега Соколова. Он умер сегодня, 8 декабря, в возрасте 84 лет.

    «Олег Викторович работал в системе национальных сборных с 1961 года, он участник шести чемпионатов мира, трех Олимпиад и четырех чемпионатов Европы.

    Начинал карьеру во врачебно-физкультурном диспансере №2 и хоккейном клубе «Динамо». В 1961 году начал работать в медицинском штабе сборных СССР по футболу, с августа 1992 года – в национальной сборной России.

    Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Олега Соколова», – говорится в публикации.

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    Источник: сайт РФС

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