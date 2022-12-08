Умер легендарный массажист сборных СССР и России Олег Соколов

РФС сообщил о смерти Олега Соколова. Он умер сегодня, 8 декабря, в возрасте 84 лет.
«Олег Викторович работал в системе национальных сборных с 1961 года, он участник шести чемпионатов мира, трех Олимпиад и четырех чемпионатов Европы.
Начинал карьеру во врачебно-физкультурном диспансере №2 и хоккейном клубе «Динамо». В 1961 году начал работать в медицинском штабе сборных СССР по футболу, с августа 1992 года – в национальной сборной России.
Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Олега Соколова», – говорится в публикации.
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Источник: сайт РФС