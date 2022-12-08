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    Юристам Роналду отказали в выдаче документов о расследовании финансовых махинаций «Ювентуса»

    Экс-нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду через своих юристов запрашивал документы о расследовании финансовых махинаций итальянского клуба.

    Прокурор Турина отклонил обращение представителей 37-летнего футболиста.

    Сообщалось, что «Юве» должен португальцу 19,9 миллиона евро.

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    Источник: Football Italia

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