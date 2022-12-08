Юристам Роналду отказали в выдаче документов о расследовании финансовых махинаций «Ювентуса»

Экс-нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду через своих юристов запрашивал документы о расследовании финансовых махинаций итальянского клуба.

Прокурор Турина отклонил обращение представителей 37-летнего футболиста.

Сообщалось, что «Юве» должен португальцу 19,9 миллиона евро.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

Затем он ушел в «Манчестер Юнайтед», где отыграл чуть больше года.

Сейчас форвард участвует в ЧМ-2022.

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