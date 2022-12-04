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    «Ювентус» должен Роналду 20 миллионов

    У «Ювентуса» имеется задолженность перед Криштиану Роналду.

    Туринский клуб должен 37-летнему португальцу 19,9 миллиона евро. Эти деньги «Юве» обещал футболисту по тайному соглашению, которое Роналду и «Юве» подписали в период коронавируса.

    Тогда Криштиану согласился на снижение зарплаты, чтобы спустя время получить дополнительные деньги неофициально.

    • Роналду покинул «Ювентус» летом 2021 года.
    • Сейчас форвард находится без клуба. Ему предлагает контракт на 200 млн в год «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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