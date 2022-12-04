«Ювентус» должен Роналду 20 миллионов

У «Ювентуса» имеется задолженность перед Криштиану Роналду.

Туринский клуб должен 37-летнему португальцу 19,9 миллиона евро. Эти деньги «Юве» обещал футболисту по тайному соглашению, которое Роналду и «Юве» подписали в период коронавируса.

Тогда Криштиану согласился на снижение зарплаты, чтобы спустя время получить дополнительные деньги неофициально.

Роналду покинул «Ювентус» летом 2021 года.

Сейчас форвард находится без клуба. Ему предлагает контракт на 200 млн в год «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

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