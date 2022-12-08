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  • Доннарумма: «Буду очень, очень счастлив, если «Наполи» возьмет скудетто»

Доннарумма: «Буду очень, очень счастлив, если «Наполи» возьмет скудетто»

8 декабря 2022, 00:51

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма не против чемпионства в Италии «Наполи».

«С момента моего прибытия в «Милан» были некоторые сомнения в моей любви к Неаполю, но на самом деле я люблю Неаполь. Это мой город, и в этом нет никаких сомнений.

Если «Наполи» выиграет титул, я буду очень, очень счастлив», – приводит слова Доннаруммы Metaratings со ссылкой на Milan News.

  • Доннарумма – воспитанник «Милана» и уроженец Неаполя.
  • «Наполи» лидирует в Серии А с 8-очковым отрывом.
  • Неаполитанцев тренирует Лучано Спаллетти, бравший РПЛ с «Зенитом».

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Источник: Metaratings
Италия. Серия А Франция. Лига 1 ПСЖ Наполи Доннарумма Джанлуиджи
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