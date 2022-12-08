Доннарумма: «Буду очень, очень счастлив, если «Наполи» возьмет скудетто»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма не против чемпионства в Италии «Наполи».
«С момента моего прибытия в «Милан» были некоторые сомнения в моей любви к Неаполю, но на самом деле я люблю Неаполь. Это мой город, и в этом нет никаких сомнений.
Если «Наполи» выиграет титул, я буду очень, очень счастлив», – приводит слова Доннаруммы Metaratings со ссылкой на Milan News.
- Доннарумма – воспитанник «Милана» и уроженец Неаполя.
- «Наполи» лидирует в Серии А с 8-очковым отрывом.
- Неаполитанцев тренирует Лучано Спаллетти, бравший РПЛ с «Зенитом».
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Metaratings