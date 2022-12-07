Агент Торреса: «Хочу привезти игрока в Россию! Скажите Мележикову, что мой клиент – лучший защитник Эквадора»

Хосе Чаморро, агент защитника сборной Эквадора Феликса Торреса, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Спартака».

«Со мной из «Спартака» никто не связывался. Но я хочу перевезти Феликса Торреса в Россию! Скажите генеральному директору «Спартака» Евгению Мележикову, что он лучший защитник Эквадора», – отреагировал Чаморро.

Торрес выступает за мексиканскую «Сантос Лагуну».

Игрок провел на ЧМ-2022 3 полных матча, сделал голевой пас.

«Спартак» действительно ищет усиление в защиту в Южной Америке.

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