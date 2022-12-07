Дзюба показал, как смотрел серию пенальти в матче Марокко – Испания. Он угадал победителя

Бывший форвард сборной России Артем Дзюба записал на видео, как смотрел серию пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2022 между Марокко и Испанией (0:0, 3:0 по пенальти).

Дзюба угадал победителя. Он заранее сказал, что выиграют марокканцы.

В 1/4 финала Марокко сыграет с Португалией.

Марокканцы впервые добрались до 1/4 финала ЧМ.

Испанцы 2-й раз подряд вылетели с ЧМ в 1/8 финала, проиграв в серии пенальти.

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