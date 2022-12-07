Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дзюба показал, как смотрел серию пенальти в матче Марокко – Испания. Он угадал победителя

    Бывший форвард сборной России Артем Дзюба записал на видео, как смотрел серию пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2022 между Марокко и Испанией (0:0, 3:0 по пенальти).

    Дзюба угадал победителя. Он заранее сказал, что выиграют марокканцы.

    • В 1/4 финала Марокко сыграет с Португалией.
    • Марокканцы впервые добрались до 1/4 финала ЧМ.
    • Испанцы 2-й раз подряд вылетели с ЧМ в 1/8 финала, проиграв в серии пенальти.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Артем Дзюма: все об игроке, новости, слухи

    Новости сборной Испании на ЧМ-2022

    Новости сборной Марокко на ЧМ-2022

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Он истеричка». Губерниев объяснил, почему Роналду не попал в основу на матч со Швейцарией 1
    Десятки фанатов Марокко задержаны в Нидерландах после победы над Испанией
    «Аэропорт – туда». Фанат Марокко встретил в Катаре испанских болельщиков и потроллил их
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:33
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +785

      Fialet 5 минут назад

      Ну всё, теперь Цзюбу икспердом на Мачч ТВ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5931

      rash1959 1 час назад

      А слюни он тоже пускает, как в прошлом видео?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3203

      FRZZ 1 час назад

      Дзюба правильно говорит, Рамоса надо было взять. Он бы точно забил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1576

      Эном айс 3 часа назад

      Почему-то вспомнилось, как Сергей Юрьевич Беляков из Таганрога(ну, который очень любил разговаривать с телевизором)) играл в передачу "Что? Где? Когда?"
      на повторном просмотре..

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11