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    Торрес: «Испания не заслужила поражения. Иногда мы играли против 12 человек»

    Полузащитник сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал поражение от Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022.

    «Обидное поражение, я считаю, что мы его не заслужили. Мы не смогли реализовать те моменты, что у нас были, но все равно гордимся командой и нашим тренером.

    Расстроен ли я? Я не люблю говорить о подобных вещах, были случаи, когда мы играли против 12 человек. Нужно продолжать работать.

    Команда была очень стабильна, а пенальти – это лотерея. Мы тренировали их, но сегодня удача была не на нашей стороне. Футбол у нас в долгу», – сказал Торрес.

    • Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.
    • На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.
    • Испанцы с победного ЧМ-2010 не проходят дальше 1/8 финала на чемпионатах мира.

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    Источник: Sports.ru

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    06.12.2022 23:45
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