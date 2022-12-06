Торрес: «Испания не заслужила поражения. Иногда мы играли против 12 человек»

Полузащитник сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал поражение от Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Обидное поражение, я считаю, что мы его не заслужили. Мы не смогли реализовать те моменты, что у нас были, но все равно гордимся командой и нашим тренером.

Расстроен ли я? Я не люблю говорить о подобных вещах, были случаи, когда мы играли против 12 человек. Нужно продолжать работать.

Команда была очень стабильна, а пенальти – это лотерея. Мы тренировали их, но сегодня удача была не на нашей стороне. Футбол у нас в долгу», – сказал Торрес.

Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.

На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.

Испанцы с победного ЧМ-2010 не проходят дальше 1/8 финала на чемпионатах мира.

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