Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сборная России отреагировала на вылет Испании с ЧМ-2022 кадром с «ногой Акинфеева»

    Сборная России пошутила над Испанией после ее вылета с чемпионата мира-2022.

    Пресс-служба национальной команды опубликовала кадр с вратарем Игорем Акинфеевым, на котором он отражает 11-метровый в матче с Испанией на ЧМ-2018, а также сейв вратаря сборной Марокко Яссина Буну в серии с испанцами.

    • Марокко сыграет в 1/4 финала с Португалией или Швейцарией.
    • Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.
    • На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Новости сборной России по футболу

    Новости сборной Испании по футболу на ЧМ-2022

    Новости сборной Марокко по футболу на ЧМ-2022

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    .

    Новости по теме
    Торрес: «Испания не заслужила поражения. Иногда мы играли против 12 человек»
    Испания установила антирекорд чемпионатов мира
    Луис Энрике извинился перед болельщиками сборной Испании за вылет с ЧМ-2022
    Источник: телеграм-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2022 22:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2387

      fakeid 31 минуту назад

      в пресс-службе сборной сидят такие же дебилы, что и в пресс-службе спартака.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11