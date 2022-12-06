Сборная России отреагировала на вылет Испании с ЧМ-2022 кадром с «ногой Акинфеева»

Сборная России пошутила над Испанией после ее вылета с чемпионата мира-2022.

Пресс-служба национальной команды опубликовала кадр с вратарем Игорем Акинфеевым, на котором он отражает 11-метровый в матче с Испанией на ЧМ-2018, а также сейв вратаря сборной Марокко Яссина Буну в серии с испанцами.

Марокко сыграет в 1/4 финала с Португалией или Швейцарией.

Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.

На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.

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