Сборная России отреагировала на вылет Испании с ЧМ-2022 кадром с «ногой Акинфеева»

Сборная России пошутила над Испанией после ее вылета с чемпионата мира-2022.
Пресс-служба национальной команды опубликовала кадр с вратарем Игорем Акинфеевым, на котором он отражает 11-метровый в матче с Испанией на ЧМ-2018, а также сейв вратаря сборной Марокко Яссина Буну в серии с испанцами.
- Марокко сыграет в 1/4 финала с Португалией или Швейцарией.
- Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.
- На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.
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Источник: телеграм-канал сборной России